Ученые обнаружили звездообразующие молекулы в ветрах возле черных дыр
Зарубежные исследователи провели несколько экспериментов и выяснили, что в ветрах, которые кружатся около черных дыр, могут присутствовать звездообразующие молекулы. Примечательно, что они выбирают самые холодные районы, а черные дыры – энергетическая область Вселенной, поэтому ситуация получается противоречивой.
Специалисты говорят, что звездообразующие молекулы не только могут приспособиться к любым ветрам, но и благоприятно в них существовать. Когда ветер уносит газы из галактики, его температура сильно возрастает, и в такой обстановке молекулы выжить не могут. Когда снижается температура, происходит формирование новых молекулярных соединений.
Эксперты продолжают тематические опыты в данной области, чтобы узнать еще больше о том, как именно ветра существуют вокруг сверхмассивных черных дыр.
Специалисты говорят, что звездообразующие молекулы не только могут приспособиться к любым ветрам, но и благоприятно в них существовать. Когда ветер уносит газы из галактики, его температура сильно возрастает, и в такой обстановке молекулы выжить не могут. Когда снижается температура, происходит формирование новых молекулярных соединений.
Эксперты продолжают тематические опыты в данной области, чтобы узнать еще больше о том, как именно ветра существуют вокруг сверхмассивных черных дыр.
Автор: Вера Антонова