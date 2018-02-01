Супруг Бородиной Омаров посоветовал мужчинам спокойно разговаривать во время ссор с любимыми
Супруг звёздной Ксении Бородиной Курбан Омаров в Instagram не только вернул фолловерам возможность комментировать публикуемый им контент, но и начал отвечать на вопросы поклонников, запутавшихся в сложных жизненных ситуациях. Так, блогер посоветовал попросившему у него помощи мужчине никогда не кричать во время ссоры с любимой, ведь спокойный, уравновешенный тон способен уладить любой конфликт.
В таком случае, уверен Курбан Омаров, размолвка между влюблёнными никогда не выйдет из-под контроля и не превратится в скандал. Однако хейтеры тут же принялись припоминать «советчику» его проблемы с супругой Ксенией Бородиной, ведь ранее он сам заявлял о неоднократном битье посуды во время ссор со спутницей жизни. Другие стали намекать на слухи о прошлых изменах Курбана Омарова, когда он уже был в браке с Ксенией Бородиной. Всё это вынудило некоторых подписчиков Instagram усомниться в компетентности его рекомендаций на счёт спокойного поведения мужчины в конфликтной ситуации.
Ранее Ксеня Бородина дала послушать поклонникам, как шумит океан на Сейшелах.
В таком случае, уверен Курбан Омаров, размолвка между влюблёнными никогда не выйдет из-под контроля и не превратится в скандал. Однако хейтеры тут же принялись припоминать «советчику» его проблемы с супругой Ксенией Бородиной, ведь ранее он сам заявлял о неоднократном битье посуды во время ссор со спутницей жизни. Другие стали намекать на слухи о прошлых изменах Курбана Омарова, когда он уже был в браке с Ксенией Бородиной. Всё это вынудило некоторых подписчиков Instagram усомниться в компетентности его рекомендаций на счёт спокойного поведения мужчины в конфликтной ситуации.
Ранее Ксеня Бородина дала послушать поклонникам, как шумит океан на Сейшелах.
Автор: Воробьева Алина