2019 Jeep Cherokee получил новый дизайн и несколько вариантов трансмиссии
В Сети появилась информация о 2019 Jeep Cherokee. Известно, что транспортное средство получило более привлекательную внешность, несколько вариантов трансмиссии и увеличенное грозовое пространство.
Производитель по-прежнему уделил много внимание дневным ходовым огням, поворотным сигналам, расположенным над тёмными фарами. Jeep Cherokee 2019 года выпуска получит более лёгкую композитную подъёмную дверь с опцией «свободные руки», переработанные светодиодные фонари, алюминиевый колпак, рестайлинговые бамперы и улучшенную топливную начинку.
В салоне Jeep Cherokee присутствует улучшенная информационно-развлекательная система, трёхдюймовый грузовой пол, ретунированные подвесные системы. Под капотом внедорожника расположен 2-литровый силовой агрегат с четырьмя цилиндрами и турбокомпрессором, способный генерировать 270 лошадиных сил при 295 Нм крутящего момента.
Изменения во внешности наблюдалась и на автосалоне в Детройте в 2018 году.
Производитель по-прежнему уделил много внимание дневным ходовым огням, поворотным сигналам, расположенным над тёмными фарами. Jeep Cherokee 2019 года выпуска получит более лёгкую композитную подъёмную дверь с опцией «свободные руки», переработанные светодиодные фонари, алюминиевый колпак, рестайлинговые бамперы и улучшенную топливную начинку.
В салоне Jeep Cherokee присутствует улучшенная информационно-развлекательная система, трёхдюймовый грузовой пол, ретунированные подвесные системы. Под капотом внедорожника расположен 2-литровый силовой агрегат с четырьмя цилиндрами и турбокомпрессором, способный генерировать 270 лошадиных сил при 295 Нм крутящего момента.
Изменения во внешности наблюдалась и на автосалоне в Детройте в 2018 году.
Автор: Валерия Орлова