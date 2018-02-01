Похудевшая Ольга Картункова оправдалась за свои стройные ноги
Ольга Картункова, известная участница КВН, знает, что многие сайты для своей рекламы используют ее похудевшие фото. Недавно знаменитость прокомментировала ситуацию и оправдалась за свои худые ноги.
По словам Картунковой, которая увидела в Сети очередной снимок себя любимой после фотошопа, она не против таких бедер, но на самом деле не понятно, как люди могут в такое верить. «Прошу, рекламщики, остановитесь, бойтесь гнева терпеливого человека», - сообщила знаменитость в Instagram.
Фолловеры посмеялись над снимками и отметили, что и без фотошопа Ольга Картункова выглядит отлично. Артистка не раз говорила, что ни за что не принялась бы рекламировать какие-то средства и препараты для похудения.
Напомним, Картункова участвовала в конкурсе «Худеем со СтарХитом». Тогда актриса полностью добавилась поставленной цели, но процесс похудения был запущен. Со второго раза у нее все получилось на 100%.
По словам Картунковой, которая увидела в Сети очередной снимок себя любимой после фотошопа, она не против таких бедер, но на самом деле не понятно, как люди могут в такое верить. «Прошу, рекламщики, остановитесь, бойтесь гнева терпеливого человека», - сообщила знаменитость в Instagram.
Фолловеры посмеялись над снимками и отметили, что и без фотошопа Ольга Картункова выглядит отлично. Артистка не раз говорила, что ни за что не принялась бы рекламировать какие-то средства и препараты для похудения.
Напомним, Картункова участвовала в конкурсе «Худеем со СтарХитом». Тогда актриса полностью добавилась поставленной цели, но процесс похудения был запущен. Со второго раза у нее все получилось на 100%.
Автор: Вера Антонова