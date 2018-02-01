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Meiigoo Mate10 появился на новом тизерном видео
Скоро состоится премьера смартфона Meiigoo Mate10, который недавно засветился на очередном тизерном видео. Ролик показывает дизайн мобильного устройства.

Meiigoo Mate10 появился на новом тизерном видео


На данный момент экспертам известны практически все спецификации Meiigoo Mate10 девайса, недавно они решили проанализировать и внешний вид устройства. На ролике видно, что смартфон обзавелся трёхмерной зеркальной отделкой, металлической рамкой с соотношением сторон 18:9. Во время просмотра видео можно увидеть установки с двумя камерами, а также датчик отпечатка пальцев, расположенный на задней панели.



Устройство Meiigoo Mate10 обладает хорошим функционалом, который влияет на ценовой диапазон. Например, существует мощный октано-сердечный SoC от Helio P23, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Кроме этого, присутствует 5,72-дюймовый дисплей, модернизированная система распознавания лиц, батарея, ёмкость которой составляет 3500 мАч. В качестве ОС выступает Android 7.0 Nougat.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:40
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