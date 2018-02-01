Sony выпустит новый смартфон Sony Xperia XZ2 Compact
Компания Sony запланировала выпуск смартфона модели Xperia XZ2, гаджет, согласно информации профильных изданий, получит наименование Compact. Девайс прошел сертификацию в США.
Новый гаджет японской компании получил 5-дюймовый безрамочный дисплей, по мнению экспертов, новинка составит конкуренцию iPhone SE. Члены Федеральной комиссии по связи FCC утвердили сертификат, обеспечивающий новому смартфону Sony Xperia возможность выхода на американский рынок, изделие пока не представлено производителем официально. Sony Xperia ZX2 Compact имеет 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, габариты новинки составляют 135,42 х 64,63 мм. Модель относится к дорогостоящему сегменту гаджетов, изделие оборудовано большим количеством поддерживаемых LTE-полос и широким набором возможностей их агрегации.
В новом изделии не предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем. Слот для сим-карты установлен в левом торце мобильного устройства, его можно будет извлекать без каких-либо специальных приспособлений. Смартфон Xperia XA1 с размерами 145 х 67 мм и 5-дюймовым экраном не имел безрамочного дисплея.
Новый гаджет японской компании получил 5-дюймовый безрамочный дисплей, по мнению экспертов, новинка составит конкуренцию iPhone SE. Члены Федеральной комиссии по связи FCC утвердили сертификат, обеспечивающий новому смартфону Sony Xperia возможность выхода на американский рынок, изделие пока не представлено производителем официально. Sony Xperia ZX2 Compact имеет 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, габариты новинки составляют 135,42 х 64,63 мм. Модель относится к дорогостоящему сегменту гаджетов, изделие оборудовано большим количеством поддерживаемых LTE-полос и широким набором возможностей их агрегации.
В новом изделии не предусмотрен 3,5-мм аудиоразъем. Слот для сим-карты установлен в левом торце мобильного устройства, его можно будет извлекать без каких-либо специальных приспособлений. Смартфон Xperia XA1 с размерами 145 х 67 мм и 5-дюймовым экраном не имел безрамочного дисплея.
Автор: Семен Зайцев