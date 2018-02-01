Алла Пугачева назвала шуткой появление своей звезды на "Аллее славы" в Голливуде
В Сети обнародовано видео, снятое в Голливуде на «Аллее славы» королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым и Кристиной Орбакайте. На ролике артисты показали звезду, посвященную Алле Пугачевой. Сама же Примадонна написала, что это всего лишь шутка и не нужно верить этому «приколу».
Просмотрев ролик, поклонники сразу начали поздравлять Аллу Пугачеву. Сама же Примадонна сначала не поняла, что происходит, а потом написала: « Алло! Вы что, поверили этому приколу? Смешно».
Не все фолловеры обратили внимания на то, что в подписи к видео Киркоров указал: «Прикол дня». Как пояснили поклонники Аллы Пугачевой, живущие в США, эти буквы наложены на временно пустую звезду. Также нашлись и те, кто заверил, что видели, как Киркоров и Орбакайте обсуждали с кем-то нанесение имени Примадонны на почетный камень.
За непродолжительное время публикация о появлении звезды Пугачевой на «Алле Славы» собрала огромное количество лайков и комментариев. Фанаты поблагодарили Примадонну за то, что она прояснила ситуацию.
Просмотрев ролик, поклонники сразу начали поздравлять Аллу Пугачеву. Сама же Примадонна сначала не поняла, что происходит, а потом написала: « Алло! Вы что, поверили этому приколу? Смешно».
Не все фолловеры обратили внимания на то, что в подписи к видео Киркоров указал: «Прикол дня». Как пояснили поклонники Аллы Пугачевой, живущие в США, эти буквы наложены на временно пустую звезду. Также нашлись и те, кто заверил, что видели, как Киркоров и Орбакайте обсуждали с кем-то нанесение имени Примадонны на почетный камень.
За непродолжительное время публикация о появлении звезды Пугачевой на «Алле Славы» собрала огромное количество лайков и комментариев. Фанаты поблагодарили Примадонну за то, что она прояснила ситуацию.
Автор: Валерия Орлова