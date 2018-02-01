Telegram временно пропал из российского AppStore
Мессенджер Павла Дурова Telegram и Telegram Х пропали из российского AppStore. Это было замечено пользователями накануне.
Разработчик приложения Павел Дуров прокомментировал ситуацию. По его словам, она связана с возникновением незначительных технических неполадок, которые в ближайшее время будут устранены. При этом причина сбоя неизвестна.
Напомним, в начале января СМИ стало известно о том, что Telegram собирается запускать свою криптовалюту Gram к нынешнему марту. Чтобы наладить ее выпуск, компания собирается проводить ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов).
Разработчик приложения Павел Дуров прокомментировал ситуацию. По его словам, она связана с возникновением незначительных технических неполадок, которые в ближайшее время будут устранены. При этом причина сбоя неизвестна.
Напомним, в начале января СМИ стало известно о том, что Telegram собирается запускать свою криптовалюту Gram к нынешнему марту. Чтобы наладить ее выпуск, компания собирается проводить ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов).
Автор: Вера Антонова