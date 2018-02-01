Ученые NASA опубликовали на видео кадры «кровавого суперлуния»
Вчера, 31 января, жители Земли могли наблюдать уникальное небесное так называемое «кровавое затмение голубой Луны». Множество видео и фото обнародованы на просторах Сети.
31 января стало уникальным днем для землян. Они несколько часов смогли наблюдать за необычным полнолунием.
Спутник приблизился к Земле на расстояние, равное 359 тысяч километров. Внезапно Луна приобрела красный оттенок. Это явление ученые назвали «кровавое затмение голубой Луны». Сотрудники американского космического агентства NASA вели прямую трансляцию Суперлуния.
Отмечается, что наиболее отчетливо явление наблюдалась в Сибири, Австралии, Дальнем Востоке, Японии и на западном побережье США. Что касается европейской части РФ, то граждане могли видеть только некоторые фазы полнолуния.
31 января стало уникальным днем для землян. Они несколько часов смогли наблюдать за необычным полнолунием.
Спутник приблизился к Земле на расстояние, равное 359 тысяч километров. Внезапно Луна приобрела красный оттенок. Это явление ученые назвали «кровавое затмение голубой Луны». Сотрудники американского космического агентства NASA вели прямую трансляцию Суперлуния.
Отмечается, что наиболее отчетливо явление наблюдалась в Сибири, Австралии, Дальнем Востоке, Японии и на западном побережье США. Что касается европейской части РФ, то граждане могли видеть только некоторые фазы полнолуния.
Автор: Валерия Орлова