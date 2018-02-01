Apple iPhone 6s Plus возглавил ТОП лучших смартфонов прошлого года по версии AnTuTu
Бенчмарк AnTuTu составил список лучших смартфонов прошлого года. Специалисты опирались на оценки пользователей и триумфатором назван iPhone 6s Plus от Apple.
Именно этот смартфон пользователи считали лучшим в прошлом году. Вторая строчка рейтинга занята iPhone SE, третья - iPhone 8 Plus. Стоит сказать, что плотность показателей в этой группе по факту оказалась высокой.
Из устройств на Android лучшим по версии AnTuTu назван OnePlus 5. Далее расположился его ближний родственник, но уже модель 3. Тройку замкнул Meizu Pro 6 Plus, при этом OnePlus 3T до третьей позиции не хватило совсем чуть-чуть баллов.
Стоит сказать, что в своих группах самые дорогие и мощные флагманы Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X не попали даже в топ-10 лучших.
Именно этот смартфон пользователи считали лучшим в прошлом году. Вторая строчка рейтинга занята iPhone SE, третья - iPhone 8 Plus. Стоит сказать, что плотность показателей в этой группе по факту оказалась высокой.
Из устройств на Android лучшим по версии AnTuTu назван OnePlus 5. Далее расположился его ближний родственник, но уже модель 3. Тройку замкнул Meizu Pro 6 Plus, при этом OnePlus 3T до третьей позиции не хватило совсем чуть-чуть баллов.
Стоит сказать, что в своих группах самые дорогие и мощные флагманы Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X не попали даже в топ-10 лучших.
Автор: Вера Антонова