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Apple iPhone 6s Plus возглавил ТОП лучших смартфонов прошлого года по версии AnTuTu
Бенчмарк AnTuTu составил список лучших смартфонов прошлого года. Специалисты опирались на оценки пользователей и триумфатором назван iPhone 6s Plus от Apple.

Apple iPhone 6s Plus возглавил ТОП лучших смартфонов прошлого года по версии AnTuTu


Именно этот смартфон пользователи считали лучшим в прошлом году. Вторая строчка рейтинга занята iPhone SE, третья - iPhone 8 Plus. Стоит сказать, что плотность показателей в этой группе по факту оказалась высокой.

Из устройств на Android лучшим по версии AnTuTu назван OnePlus 5. Далее расположился его ближний родственник, но уже модель 3. Тройку замкнул Meizu Pro 6 Plus, при этом OnePlus 3T до третьей позиции не хватило совсем чуть-чуть баллов.

Стоит сказать, что в своих группах самые дорогие и мощные флагманы Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X не попали даже в топ-10 лучших.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 11:04
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