Ольга Бузова опять сглупила перед поклонниками
В очередной раз Ольга Бузова спровоцировала своих поклонников негодовать из-за глупости. Не так давно Бузова выложила видео, где обращаясь к подписчикам, жалуется на усталость из-за нехватки сна, и что хочет отдохнуть.
Следующей фразой теледива напомнила своим фанам, что состоится ее выступление в концерт-зале Йошкар-Оле, на площадке как она выразилась «Икс-икс-икс Победа», которой и вызвала массу критики в свой адрес.По-видимому ведущая имела в виду дворец культуры 30-летия Победы, цифры которого пишутся римскими.
Поклонниками сразу вспомнилось и о высшем образовании певицы, ведь получила она его не где-нибудь, а в государственном университете Санкт-Петербурга.Но получив диплом, вероятно все сразу с головы и вылетело.
Следующей фразой теледива напомнила своим фанам, что состоится ее выступление в концерт-зале Йошкар-Оле, на площадке как она выразилась «Икс-икс-икс Победа», которой и вызвала массу критики в свой адрес.По-видимому ведущая имела в виду дворец культуры 30-летия Победы, цифры которого пишутся римскими.
Поклонниками сразу вспомнилось и о высшем образовании певицы, ведь получила она его не где-нибудь, а в государственном университете Санкт-Петербурга.Но получив диплом, вероятно все сразу с головы и вылетело.
Автор: Богданова Ярослава