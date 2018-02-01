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В Новосибирске в гараже задохнулись трое мужчин
1 февраля 2018 года в одном из гаражей в Новосибирске по улице Солидарности сотрудниками местной спасательной службы были найдены трупы мужчин. Медики «скорой помощи» дали заключение, что пострадавшие умерли от выхлопа заведенного автомобиля.

В Новосибирске в гараже задохнулись трое мужчин


Спасателей в 2:33 ночи вызвала одна из жен пострадавших, она сообщила, что он вечером собирался оставить машину в гараже. Проснувшись поздней ночью, она его не обнаружила дома, и мужчина не брал трубку.

Сотрудники городской спасательной службы и «скорая помощь» выехали на место предполагаемой пропажи мужчины. Они нашли запертый гараж и заведенный внутри автомобиль. После вскрытия гаража мощным гидравлическим инструментом, спасатели нашли в машине трех задохнувшихся мужчин средних лет, об этом сообщили спасатели.

Следователи СКР по Новосибирской области узнали, что мужчинам было по 38, 33 и 32 года. Сейчас ведутся следственные мероприятия по данному факту.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 10:15
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