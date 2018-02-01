Резервный фонд России официально прекратил существование путем консолидации с ФНБ
Резервный фонд РФ прекратил существование, он создавался в феврале 2008 года. Московские СМИ сообщают, что все упоминания о данной структуре удалены из Бюджетного кодекса РФ, а также из подзаконных нормативно-правовых актов.
Суверенные резервы страны объединяются в единый фонд. Начиная с 1 февраля сверхдоходы, получаемые от реализации отечественной нефти, станут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее нефтегазовые доходы накапливались в Резервном фонде, за счёт этого правительство страны покрывало на протяжении нескольких лет дефицит государственного бюджета. Изначально создававшийся ФНБ был необходим для балансировки отечественной пенсионной системы, он заменит собой отменённый фонд и станет источником финансирования бюджета РФ.
Денежные средства Фонда национального благосостояния, консолидированного с Резервным фондом, будут направляться в госказну в том случае, если произойдёт снижение нефтяных котировок ниже, чем 40 долларов за один баррель (158,987 л).
Суверенные резервы страны объединяются в единый фонд. Начиная с 1 февраля сверхдоходы, получаемые от реализации отечественной нефти, станут поступать в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее нефтегазовые доходы накапливались в Резервном фонде, за счёт этого правительство страны покрывало на протяжении нескольких лет дефицит государственного бюджета. Изначально создававшийся ФНБ был необходим для балансировки отечественной пенсионной системы, он заменит собой отменённый фонд и станет источником финансирования бюджета РФ.
Денежные средства Фонда национального благосостояния, консолидированного с Резервным фондом, будут направляться в госказну в том случае, если произойдёт снижение нефтяных котировок ниже, чем 40 долларов за один баррель (158,987 л).
Автор: Семен Зайцев