В 2019 году компания Harley-Davidson выпустит электромотоцикл
В 2019 году компания Harley-Davidson намерена выпустить электромотоцикл. Не исключается, что двухколесное транспортное средство получит электрический привод. Сообщается, что легендарным брендам в будущем придется приспосабливаться к современной экологической конъюнктуре.
В первую очередь, мотоциклы Harley-Davidson известны в первую очередь своим звуком, но существует мнение, что в скором времени они могут лишиться его. Как следствие, транспортные средства станут полностью беззвучными.
30 января 2018 году производитель объявил о производстве электрических мотоциклов. Планируется, что процесс сборки начнется в течение следующих 18-ти месяцев. Прототип электрического мотоцикла был разработан еще в 2014 году, концепт получит название LiveWire. Очень долго модель пребывала в предсерийном состоянии, критики отзывались о новинке довольно хорошо.
Как предсказывают аналитики, продажи электромотоциклов на рынке к 2020 году должны вырасти примерно на 56%. Несмотря на то, что доля падает спрос может превысить потребность в электромобилях.
В первую очередь, мотоциклы Harley-Davidson известны в первую очередь своим звуком, но существует мнение, что в скором времени они могут лишиться его. Как следствие, транспортные средства станут полностью беззвучными.
30 января 2018 году производитель объявил о производстве электрических мотоциклов. Планируется, что процесс сборки начнется в течение следующих 18-ти месяцев. Прототип электрического мотоцикла был разработан еще в 2014 году, концепт получит название LiveWire. Очень долго модель пребывала в предсерийном состоянии, критики отзывались о новинке довольно хорошо.
Как предсказывают аналитики, продажи электромотоциклов на рынке к 2020 году должны вырасти примерно на 56%. Несмотря на то, что доля падает спрос может превысить потребность в электромобилях.
Автор: Валерия Орлова