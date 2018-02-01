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В 2019 году компания Harley-Davidson выпустит электромотоцикл
В 2019 году компания Harley-Davidson намерена выпустить электромотоцикл. Не исключается, что двухколесное транспортное средство получит электрический привод. Сообщается, что легендарным брендам в будущем придется приспосабливаться к современной экологической конъюнктуре.

В 2019 году компания Harley-Davidson выпустит электромотоцикл


В первую очередь, мотоциклы Harley-Davidson известны в первую очередь своим звуком, но существует мнение, что в скором времени они могут лишиться его. Как следствие, транспортные средства станут полностью беззвучными.

30 января 2018 году производитель объявил о производстве электрических мотоциклов. Планируется, что процесс сборки начнется в течение следующих 18-ти месяцев. Прототип электрического мотоцикла был разработан еще в 2014 году, концепт получит название LiveWire. Очень долго модель пребывала в предсерийном состоянии, критики отзывались о новинке довольно хорошо.

Как предсказывают аналитики, продажи электромотоциклов на рынке к 2020 году должны вырасти примерно на 56%. Несмотря на то, что доля падает спрос может превысить потребность в электромобилях.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:12
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