Hyundai вывел на тесты новый кроссовер Genesis
Hyundai начала тестировать свой новый кроссовер, созданный под суббрендом Genesis. Новинка призвана стать конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, говорят эксперты.
Фотошпионы недавно засняли кроссовер на тестах. В объектив попал так называемый мул – камуфлированная модель, и вся начинка Genesis запрятана под внешностью Hyundai Santa Fe, чтобы скрыть детали от посторонних глаз, поэтому о стилистике модели никто не догадывается.
Авто будет предлагаться на рынке с 3,5-литровым мотором V6. Позднее Hyundai выпустит и гибридную модификацию. Пока точных данных о дате презентации и цене нет.
Фотошпионы недавно засняли кроссовер на тестах. В объектив попал так называемый мул – камуфлированная модель, и вся начинка Genesis запрятана под внешностью Hyundai Santa Fe, чтобы скрыть детали от посторонних глаз, поэтому о стилистике модели никто не догадывается.
Авто будет предлагаться на рынке с 3,5-литровым мотором V6. Позднее Hyundai выпустит и гибридную модификацию. Пока точных данных о дате презентации и цене нет.
Автор: Вера Антонова