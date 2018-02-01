В Петербурге возгорание на «Ленфильме» тушат свыше 80 пожарных
В ночь на четверг, 1 февраля, на складе, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, произошел крупный пожар. В его тушении задействованы свыше 80 сотрудником МЧС. Об этом рассказали представители профильного ведомства в «Северной столице».
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера примерно в два часа ночи. Сообщалось о пожаре на Улице Тамбасова в строении № 5. Так, на четвертом этаже в арендованных помещениях, отданных на склад, произошло возгорание кровли. Имеется информация, что площадь распространения огня составила 800 квадратных метров.
Предполагается, что в здание принадлежит «Ленфильму». Борьба с огнем велась свыше трёх часов. К 4 часам утра специалисты присвоили пожару повышенный номер сложности. Через час его понизились до номера 1 Бис. Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разборкой.
В тушении задействованы 16 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока не обнародована.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера примерно в два часа ночи. Сообщалось о пожаре на Улице Тамбасова в строении № 5. Так, на четвертом этаже в арендованных помещениях, отданных на склад, произошло возгорание кровли. Имеется информация, что площадь распространения огня составила 800 квадратных метров.
Предполагается, что в здание принадлежит «Ленфильму». Борьба с огнем велась свыше трёх часов. К 4 часам утра специалисты присвоили пожару повышенный номер сложности. Через час его понизились до номера 1 Бис. Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разборкой.
В тушении задействованы 16 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока не обнародована.
Автор: Валерия Орлова