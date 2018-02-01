В школе в Кемерово подросток ранил ножом девочку
В Кемерово в одной из школ ученик ранил девочку ножом. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
По неизвестным причинам мальчик набросился на одноклассницу с ножом. Сейчас пострадавшая находится в одном из городских медучреждений с лёгким ножевым ранением.
На место инцидента уже отправились сотрудники полиции и представители отдела по делам несовершеннолетних. По факту случившегося будет проведена проверка. В январе на территории РФ произошло несколько нападений на учеников в школах. Так, 15 января, в одном из учебных заведений в Перми двое подростков нанесли ранения ножом сверстникам и педагогу. От их действий пострадали 15 человек, 12 из которых попали в больницу.
Спустя два дня в Челябинской области в школе во время перемены один из учеников ударил ножом другого. По факту случившегося правоохранители инициировали уголовное дело.
18 января в Улан-Удэ учение 9-го класса, вооруженный топором, напал на 7-классников, а потом и вовсе поджог помещение с помощью бутылки, в которой находилась легковоспламеняющаяся жидкость.
По неизвестным причинам мальчик набросился на одноклассницу с ножом. Сейчас пострадавшая находится в одном из городских медучреждений с лёгким ножевым ранением.
На место инцидента уже отправились сотрудники полиции и представители отдела по делам несовершеннолетних. По факту случившегося будет проведена проверка. В январе на территории РФ произошло несколько нападений на учеников в школах. Так, 15 января, в одном из учебных заведений в Перми двое подростков нанесли ранения ножом сверстникам и педагогу. От их действий пострадали 15 человек, 12 из которых попали в больницу.
Спустя два дня в Челябинской области в школе во время перемены один из учеников ударил ножом другого. По факту случившегося правоохранители инициировали уголовное дело.
18 января в Улан-Удэ учение 9-го класса, вооруженный топором, напал на 7-классников, а потом и вовсе поджог помещение с помощью бутылки, в которой находилась легковоспламеняющаяся жидкость.
Автор: Валерия Орлова