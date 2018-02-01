В РФ вскоре появится большой кроссовер Volkswagen Teramont американской сборки
На рынке РФ ожидается появление кроссовера Volkswagen Teramont американской сборки, новинка составит конкуренцию флагманам других компаний. Модель анонсирована на сайте концерна, автомобиль уже поступает на рынки США и Китая под названием Atlas.
Volkswagen Teramont имеет большие размеры, о технических характеристиках изделия не сообщается. К российским дилерам флагманский автомобиль начнет поступать весной нынешнего года. Точную дату начала продаж на первичном рынке РФ объявят в ближайшее время. Эксперты предполагают, что модель будет поставляться в Россию из Соединённых Штатов. При этом не сообщается, в каких комплектациях машина станет доступна у дилерских компаний. В США модель предложена с двумя двигателями: 2,0 TSI и VR6 3,6 мощностью 235 и 276 л.с. соответственно.
Машина имеет широкий список стандартных опций: система кругового видеообзора, панорамный люк с электроприводом, климат-контроль, система автоматического торможения. Имеется светодиодная оптика (головные фары, подфарники ходового света и задние блок-фонари). На хостинге YouTube размещен рекламный видеоролик нового кроссовера.
Volkswagen Teramont имеет большие размеры, о технических характеристиках изделия не сообщается. К российским дилерам флагманский автомобиль начнет поступать весной нынешнего года. Точную дату начала продаж на первичном рынке РФ объявят в ближайшее время. Эксперты предполагают, что модель будет поставляться в Россию из Соединённых Штатов. При этом не сообщается, в каких комплектациях машина станет доступна у дилерских компаний. В США модель предложена с двумя двигателями: 2,0 TSI и VR6 3,6 мощностью 235 и 276 л.с. соответственно.
Машина имеет широкий список стандартных опций: система кругового видеообзора, панорамный люк с электроприводом, климат-контроль, система автоматического торможения. Имеется светодиодная оптика (головные фары, подфарники ходового света и задние блок-фонари). На хостинге YouTube размещен рекламный видеоролик нового кроссовера.
Автор: Семен Зайцев