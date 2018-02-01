В Московской области школьница погибла, уронив телефон в ванну
В Московской области школьница погибла, предварительно уронив свой телефон в ванну с водой. Трагедия с 12-летним ребенком случилась накануне вечером.
Сообщается, что девочка с телефоном и зарядным устройством для него зашла в ванную комнату и уронила устройство в воду. Школьница пыталась достать гаджет и ее ударило током. Пострадавшая скончалась на месте. Труп отправлен в морг.
Трагедия зафиксирована в одном из населенных пунктов Серпуховского района Подмосковья.
Сообщается, что девочка с телефоном и зарядным устройством для него зашла в ванную комнату и уронила устройство в воду. Школьница пыталась достать гаджет и ее ударило током. Пострадавшая скончалась на месте. Труп отправлен в морг.
Трагедия зафиксирована в одном из населенных пунктов Серпуховского района Подмосковья.
Автор: Вера Антонова