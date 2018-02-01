Аппараты ESA и NASA впервые измерили турбулентность магнитосферы Земли
Аппараты NASA THEMIS и ESA Cluster передали ученым информацию, которая впервые позволила посчитать показатели турбулентности магнитосферы Земли. Результаты проведенных исследований показывают, что именно она делает сам процесс колебаний энергии в пограничной зоне между магнитным облаком и солнечным ветром.
Чтобы узнать, как энергия поступает в магнитосферу от ветра, нужно понять, что происходит в так называемой магнитосхеме, которую ученые называют серой зоной. Плазма магнитосферы является более турбулентной, чем сам поток Солнца, в связи с чем исследования оказались более сложными. Специалистам потребовалось некоторое время на разработку ряда теоретических рамок для осознания существующих в такой среде процессов.
За четыре года наблюдений ученые получили огромный массив информации, которую передали 6 аппаратов, принимающих участие в различных миссиях. Так, специалисты определили, что магнитные флуктуации и плотность способствуют увеличению скорости, с которой энергия каскадов растет примерно в 100 раз быстрее.
По словам ученых, им удалось найти ключ к решению данного важнейшего вопроса. Они намерены продлить работу действующих миссий и инициировать запуск новых программ.
Чтобы узнать, как энергия поступает в магнитосферу от ветра, нужно понять, что происходит в так называемой магнитосхеме, которую ученые называют серой зоной. Плазма магнитосферы является более турбулентной, чем сам поток Солнца, в связи с чем исследования оказались более сложными. Специалистам потребовалось некоторое время на разработку ряда теоретических рамок для осознания существующих в такой среде процессов.
За четыре года наблюдений ученые получили огромный массив информации, которую передали 6 аппаратов, принимающих участие в различных миссиях. Так, специалисты определили, что магнитные флуктуации и плотность способствуют увеличению скорости, с которой энергия каскадов растет примерно в 100 раз быстрее.
По словам ученых, им удалось найти ключ к решению данного важнейшего вопроса. Они намерены продлить работу действующих миссий и инициировать запуск новых программ.
Автор: Валерия Орлова