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Аппараты ESA и NASA впервые измерили турбулентность магнитосферы Земли
Аппараты NASA THEMIS и ESA Cluster передали ученым информацию, которая впервые позволила посчитать показатели турбулентности магнитосферы Земли. Результаты проведенных исследований показывают, что именно она делает сам процесс колебаний энергии в пограничной зоне между магнитным облаком и солнечным ветром.

Аппараты ESA и NASA впервые измерили турбулентность магнитосферы Земли


Чтобы узнать, как энергия поступает в магнитосферу от ветра, нужно понять, что происходит в так называемой магнитосхеме, которую ученые называют серой зоной. Плазма магнитосферы является более турбулентной, чем сам поток Солнца, в связи с чем исследования оказались более сложными. Специалистам потребовалось некоторое время на разработку ряда теоретических рамок для осознания существующих в такой среде процессов.

За четыре года наблюдений ученые получили огромный массив информации, которую передали 6 аппаратов, принимающих участие в различных миссиях. Так, специалисты определили, что магнитные флуктуации и плотность способствуют увеличению скорости, с которой энергия каскадов растет примерно в 100 раз быстрее.

По словам ученых, им удалось найти ключ к решению данного важнейшего вопроса. Они намерены продлить работу действующих миссий и инициировать запуск новых программ.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:50
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