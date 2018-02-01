Ученые: Земля может быть обитаемой даже под метеоритным дождем
Научные сотрудники Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере, США, провели несколько экспериментов. Они выяснили, что 4 миллиарда лет назад на Землю обрушился метеоритный дождь, и не один раз, но это явление никак не повлияло на жизнь. Из этого следует вывод, что даже в таких условиях, человечество не погибнет.
Ученые решили выяснить, сильно ли нагреется поверхность Земли под ударами метеоритов. Для этого они смоделировали процесс нагревания земной коры под метеоритным дождем, как случилось 4-5 млрд лет назад. эксперты уверены, что в те времена жизнь могла существовать не на поверхности, а на верхнем километре земной коры.
После первой бомбардировки земля нагрелась до 50 градусов по шкале Цельсия, позднее температура возросла, но сохранялась в 20% земной коры. Таким образом в тот момент жизнь существовала, но в виде микроорганизмов. Исследователи уверены, что они способны выживать почти в любых условиях и подстраиваться под окружающую среду.
Ученые решили выяснить, сильно ли нагреется поверхность Земли под ударами метеоритов. Для этого они смоделировали процесс нагревания земной коры под метеоритным дождем, как случилось 4-5 млрд лет назад. эксперты уверены, что в те времена жизнь могла существовать не на поверхности, а на верхнем километре земной коры.
После первой бомбардировки земля нагрелась до 50 градусов по шкале Цельсия, позднее температура возросла, но сохранялась в 20% земной коры. Таким образом в тот момент жизнь существовала, но в виде микроорганизмов. Исследователи уверены, что они способны выживать почти в любых условиях и подстраиваться под окружающую среду.
Автор: Вера Антонова