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Ученые: Земля может быть обитаемой даже под метеоритным дождем
Научные сотрудники Юго-западного научно-исследовательского института в Боулдере, США, провели несколько экспериментов. Они выяснили, что 4 миллиарда лет назад на Землю обрушился метеоритный дождь, и не один раз, но это явление никак не повлияло на жизнь. Из этого следует вывод, что даже в таких условиях, человечество не погибнет.

Ученые: Земля может быть обитаемой даже под метеоритным дождем


Ученые решили выяснить, сильно ли нагреется поверхность Земли под ударами метеоритов. Для этого они смоделировали процесс нагревания земной коры под метеоритным дождем, как случилось 4-5 млрд лет назад. эксперты уверены, что в те времена жизнь могла существовать не на поверхности, а на верхнем километре земной коры.

После первой бомбардировки земля нагрелась до 50 градусов по шкале Цельсия, позднее температура возросла, но сохранялась в 20% земной коры. Таким образом в тот момент жизнь существовала, но в виде микроорганизмов. Исследователи уверены, что они способны выживать почти в любых условиях и подстраиваться под окружающую среду.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 12:34
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