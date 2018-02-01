Ксения Собчак и Максим Виторган отмечают пятилетие со дня свадьбы
Вот уже и деревянную свадьбу празднуют бывшая ведущая программы «Дом-2» Ксения Собчак и актер Максим Виторган. 1 февраля ровно 5 лет назад знаменитости сыграли пышную свадьбу в кинотеатре «Фитиль».
Тогда многие посчитали праздник не искренним, а то и вовсе просто пиаром. Но как оказалось любовь была настоящая, в результате которой родился сынишка Платон. Пятилетие со дня свадьбы, супруги планируют отметить в Москве с самыми близкими.
Как утверждает мама, баллотируемой в президенты Ксении Собчак Людмила Нарусова, молодые супруги часто радуют друг друга сюрпризами и розыгрышами. Они даже успешно меняются, как Виторган например, записавшийся в спортзал ради любимой.
Собчак же старается как можно больше времени проводить с мужем и Платоном. Потому как из-за разъездов для встреч с избирателями, у нее часто не хватает времени для семьи.
В кругу близких друзей и родственников Собчак, есть традиция между женщинами, вместе ходить в баню. За городом у Ольги Слуцкер, мамы Ксении Собчак, они и собираются.
Своими наблюдениями поделилась и двоюродная сестра знаменитости Алла Усова. Она рассказала, что Виторган и Собчак гармонируют как пара, дополняют друг друга, умеют и пошутить и посмеяться, настоять на своем, не ущемляя свои интересы и увлечения.
Тогда многие посчитали праздник не искренним, а то и вовсе просто пиаром. Но как оказалось любовь была настоящая, в результате которой родился сынишка Платон. Пятилетие со дня свадьбы, супруги планируют отметить в Москве с самыми близкими.
Как утверждает мама, баллотируемой в президенты Ксении Собчак Людмила Нарусова, молодые супруги часто радуют друг друга сюрпризами и розыгрышами. Они даже успешно меняются, как Виторган например, записавшийся в спортзал ради любимой.
Собчак же старается как можно больше времени проводить с мужем и Платоном. Потому как из-за разъездов для встреч с избирателями, у нее часто не хватает времени для семьи.
В кругу близких друзей и родственников Собчак, есть традиция между женщинами, вместе ходить в баню. За городом у Ольги Слуцкер, мамы Ксении Собчак, они и собираются.
Своими наблюдениями поделилась и двоюродная сестра знаменитости Алла Усова. Она рассказала, что Виторган и Собчак гармонируют как пара, дополняют друг друга, умеют и пошутить и посмеяться, настоять на своем, не ущемляя свои интересы и увлечения.
Автор: Богданова Ярослава