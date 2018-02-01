В Москве полиция проводит проверку по факту гибели девушки в метро
В Москве на станции метро «Пушкинская» в результате удара, полученного от подъезжающего поезда, погибла девушка. Об этом сообщили сотрудники УВД столичной подземки.
Инцидент был зафиксировано примерно в половине девятого утра. Отмечается, что стоявшая на перроне девушка получила травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место ЧП, вынуждены были констатировать смерть пассажирки.
В ходе опроса свидетелей стало известно, что ныне погибшая находилась на платформе за линией разграничения, она наклонилась, в результате чего получила травму от соприкосновения с пассажирским составом.
По факту случившегося стартовала проверка. Правоохранители намерены изучить камеры с видеонаблюдения.
Инцидент был зафиксировано примерно в половине девятого утра. Отмечается, что стоявшая на перроне девушка получила травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью. Сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место ЧП, вынуждены были констатировать смерть пассажирки.
В ходе опроса свидетелей стало известно, что ныне погибшая находилась на платформе за линией разграничения, она наклонилась, в результате чего получила травму от соприкосновения с пассажирским составом.
По факту случившегося стартовала проверка. Правоохранители намерены изучить камеры с видеонаблюдения.
Автор: Валерия Орлова