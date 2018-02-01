В Британии начался прием заявок на кроссовер Lexus RX 450h Sport Edition
Жители Британии теперь могут оставить заявку на покупку новинки от компании Lexus – RX 450h Sport Edition. Стоимость автомобиля составит 3 млн рублей.
Версия Sport Edition добавляет автомобилю спортивный характер и более злой внешний вид. Перед автомобиля получил более резкие горизонтальные линии в районе радиаторной решетки и острые грани воздухозаборников. Вообще, Lexus придал автомобилю характерные резкие и острые линии, которые преобладают в дизайне марки в последнее время.
RX 450h Sport Edition будет иметь гибридную установку с бензиновым 3,5 литровым V6 и электромоторами. Динамика автомобиля соответствует его внешнему виду, до «сотни» он разгоняется за 7,7 сек., а предельная скорость 200 км/ч.
Версия Sport Edition добавляет автомобилю спортивный характер и более злой внешний вид. Перед автомобиля получил более резкие горизонтальные линии в районе радиаторной решетки и острые грани воздухозаборников. Вообще, Lexus придал автомобилю характерные резкие и острые линии, которые преобладают в дизайне марки в последнее время.
RX 450h Sport Edition будет иметь гибридную установку с бензиновым 3,5 литровым V6 и электромоторами. Динамика автомобиля соответствует его внешнему виду, до «сотни» он разгоняется за 7,7 сек., а предельная скорость 200 км/ч.
Автор: Северов Андрей