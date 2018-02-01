В Новосибирске пьяные от ягод птицы падают с деревьев
В Новосибирске птицы, которые опьянели от ягод рябины и боярышника, начали падать с деревьев. Об этом сообщили местные волонтеры и орнитологи.
По имеющимся данным, из-за временного потепления ягоды рябины и боярышника забродили, поэтому стали представлять из себя не привычный рацион для дроздов и свиристелей.
Как сообщили специалисты, птицы, съевшие соответствующие ягоды, отличаются нестандартным поведением. Волонтеры отследили у них потери ориентацию, за счет чего они падают с веток деревьев. В основном ухудшение состояния здоровья наблюдается у молодых особей. При большом скоплении они могут сталкиваться с проезжающими мимо автомобилями.
По словам специалистов, птица, травмированная в результате падения, часто замерзает от холода. В связи с этим зоозащитники расклеили листовки, в которых указано, как именно нужно ухаживать за пострадавшими дроздом или же свиристелью.
По имеющимся данным, из-за временного потепления ягоды рябины и боярышника забродили, поэтому стали представлять из себя не привычный рацион для дроздов и свиристелей.
Как сообщили специалисты, птицы, съевшие соответствующие ягоды, отличаются нестандартным поведением. Волонтеры отследили у них потери ориентацию, за счет чего они падают с веток деревьев. В основном ухудшение состояния здоровья наблюдается у молодых особей. При большом скоплении они могут сталкиваться с проезжающими мимо автомобилями.
По словам специалистов, птица, травмированная в результате падения, часто замерзает от холода. В связи с этим зоозащитники расклеили листовки, в которых указано, как именно нужно ухаживать за пострадавшими дроздом или же свиристелью.
Автор: Валерия Орлова