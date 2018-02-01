В Конгрессе США назвали «кремлевский доклад» малозначимым по содержанию
В Конгрессе США «кремлевский доклад» назвали малозначимым. Точка зрения конгрессмена Брэда Шермана, члена комитета по международным делам палаты представителей, выражена в американских массмедиа.
По мнению Шермана, список важнейших фигур, входящих в верхушку росийского правительства, доступен всем, кто постоянно или периодически читает размещаемую в СМИ информацию. Политик заявил, что влиятельный журнал Forbes ежегодно размещает информацию о наиболее богатых в мире людях, в том числе и гражданах США. «Так что публикация списка самых богатых и влиятельных людей - это то, чем многие медиа-издания занимаются постоянно», - отметил конгрессмен.
«Кремлевский доклад» является достаточно открытым намёком на то, что в будущем против кого-то и лиц, внесенных в перечень, могут ввести санкции, считает конгрессмен. По его мнению, если бы в США серьёзно были настроены в отношении ограничений, то указанный список могли составить тогда, когда это в этом возникла бы острая необходимость. «Подобный перечень не так сложно подготовить», - подчеркнул политик.
По мнению Шермана, список важнейших фигур, входящих в верхушку росийского правительства, доступен всем, кто постоянно или периодически читает размещаемую в СМИ информацию. Политик заявил, что влиятельный журнал Forbes ежегодно размещает информацию о наиболее богатых в мире людях, в том числе и гражданах США. «Так что публикация списка самых богатых и влиятельных людей - это то, чем многие медиа-издания занимаются постоянно», - отметил конгрессмен.
«Кремлевский доклад» является достаточно открытым намёком на то, что в будущем против кого-то и лиц, внесенных в перечень, могут ввести санкции, считает конгрессмен. По его мнению, если бы в США серьёзно были настроены в отношении ограничений, то указанный список могли составить тогда, когда это в этом возникла бы острая необходимость. «Подобный перечень не так сложно подготовить», - подчеркнул политик.
Автор: Семен Зайцев