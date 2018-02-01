Гарик Харламов перестал следить за своим весом и значительно похудел
Гарик Харламов, резидент Comedy Club, сильно похудел. В последнее время актер перестал следить за своим питанием и все случилось само собой, рассказал он фолловерам.
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По словам Харламова, на праздники он поднабрал несколько лишних килограммов, а сейчас все свободное время артист проводит с дочкой за активными занятиями и просмотром мультфильмов. Всегда Харламов достаточно иронично относился к себе и своему весу, заявляя, что не может прийти в форму из-за кулинарных талантов жены.
Как оказалось, комику удалось похудеть на пару килограммов после праздников, не прилагая к тому усилий, и фанаты заметили изменения во внешности звезды.
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По словам Харламова, на праздники он поднабрал несколько лишних килограммов, а сейчас все свободное время артист проводит с дочкой за активными занятиями и просмотром мультфильмов. Всегда Харламов достаточно иронично относился к себе и своему весу, заявляя, что не может прийти в форму из-за кулинарных талантов жены.
Как оказалось, комику удалось похудеть на пару килограммов после праздников, не прилагая к тому усилий, и фанаты заметили изменения во внешности звезды.
Автор: Вера Антонова