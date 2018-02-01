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Певица Мадонна показала на видео, как проходят ее занятия в танцевальном классе
Известная американская певица Мадонна показала своим фанатам, как проходят ее занятия в танцевальном классе. Соответствующее видео было обнародовано на странице артистки в соцсети Instagram.

Певица Мадонна показала на видео, как проходят ее занятия в танцевальном классе


На непродолжительном ролике Мадонна находится в танцевальном классе, где она в компании нескольких человек делает некоторые упражнения. При этом певица находится на специально оборудованной поверхности. Отмечается, что движения ориентированы, прежде всего, на растяжку. На сцене Мадонна настолько ловко управляет своими ногами, поэтому сложно сказать, что ей 58 лет. Певица порой нисколько не отстает от ее более молодых коллег по цеху.

Поклонники Мадонны оказались под впечатлением от увиденного. Несмотря на уже не молодой возраст, американская артистка продолжает посещать спортивный зал и танцевальные занятия. В комментариях фолловеры в основном хвалили кумира. На момент написания новостного сообщения ролик набрал почти 400 тысяч просмотров.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:37
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