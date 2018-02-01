Серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty представят в Женеве
В рамках международного автосалона в Женеве компания PAL-V намерена представить летающий автомобиль PAL-V Liberty. Отмечается, что транспортное средство будет запущено в серию. Как похвастались разработчики, таким образом, они станут первыми, кто презентуют товарную версию аналогичной модели.
Создатели называют новый PAL-V Liberty «историческим прорывом» в области летающих авто. Машина представляет собой трёхколесное транспортное средство, которое менее чем за 7 минут самостоятельно трансформируется в гирокоптер.
На данный момент производитель не раскрывает характеристики нового PAL-V Liberty, но, как отмечают разработчики, модель обзаведется двумя силовыми агрегатами и будет спроектирована таким образом, чтобы соответствовать всем стандартам США и Европы в области автомобилей и летательных аппаратов.
После публичного показала в Женеве разработка PAL-V Liberty будет проходить многочисленные сертификации в разных странах по всему миру. В начале 2019 года новинка поступит в официальную продажу. По словам создателей, над автомобилем они работали около десяти лет. Стоимость летающего транспортного средства составит около 400 тысяч долларов, а эта сумма эквивалентна 22,8 миллиона рублей.
Создатели называют новый PAL-V Liberty «историческим прорывом» в области летающих авто. Машина представляет собой трёхколесное транспортное средство, которое менее чем за 7 минут самостоятельно трансформируется в гирокоптер.
На данный момент производитель не раскрывает характеристики нового PAL-V Liberty, но, как отмечают разработчики, модель обзаведется двумя силовыми агрегатами и будет спроектирована таким образом, чтобы соответствовать всем стандартам США и Европы в области автомобилей и летательных аппаратов.
После публичного показала в Женеве разработка PAL-V Liberty будет проходить многочисленные сертификации в разных странах по всему миру. В начале 2019 года новинка поступит в официальную продажу. По словам создателей, над автомобилем они работали около десяти лет. Стоимость летающего транспортного средства составит около 400 тысяч долларов, а эта сумма эквивалентна 22,8 миллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова