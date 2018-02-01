Эксперты: На Мосбирже рубль растет к евро
На открытии торгов 1 февраля рубль показал снижение к доллару, вместе с тем отмечен рост к евро. Согласно данным Московской биржи, на утренней сессии курс евро показал нисходящий тренд на 0,11 руб., составив 69,69 руб.
Брокерские биржевые конторы зафиксировали изменение курса доллара США, он повысился на 0,05 руб., достигнув 56,260 руб. на открытии торгов в четверг. По состоянию на 10:35 (мск) доллар зафиксировали на уровне 56,236 руб., евро при этом занял позицию 69,884 руб.
На российском фондовом рынке в «голубые фишки» вырвались ценные бумаги ВТБ, ПАО «Газпром», ГМК «Норникель», компании «Лукойл», ПАО «Роснефть». Отмечен рост акций НОВАТЭК, ПАО «Мосбиржа», Сбербанк, АО «Северсталь», компании «Сургутнефтегаз» и АО «Магнит».
Брокерские биржевые конторы зафиксировали изменение курса доллара США, он повысился на 0,05 руб., достигнув 56,260 руб. на открытии торгов в четверг. По состоянию на 10:35 (мск) доллар зафиксировали на уровне 56,236 руб., евро при этом занял позицию 69,884 руб.
На российском фондовом рынке в «голубые фишки» вырвались ценные бумаги ВТБ, ПАО «Газпром», ГМК «Норникель», компании «Лукойл», ПАО «Роснефть». Отмечен рост акций НОВАТЭК, ПАО «Мосбиржа», Сбербанк, АО «Северсталь», компании «Сургутнефтегаз» и АО «Магнит».
Автор: Семен Зайцев