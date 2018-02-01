Актриса Мария Шумакова в красном наряде намекнула на беременность
Известную российскую актрису театра и кино Марию Шумакину поклонники подозревают в беременности. Всему виной послужил снимок в эффектном красном наряде, который знаменитость обнародовала в своем профиле в социальной сети Instagram.
29-летняя Шумакова считается секс-символом современного кинематографа. Актриса поддерживает свой статус, и время от времени делится в социальных сетях пикантными снимками. Недавно в ее блоге была опубликована фотография, на которой Шумакова полностью одета, но все равно выглядит очень сексуально.
В комментарии к посту Шумакова написала, что просто обожает полную Луну. В это время люди становятся сумасшедшими, трогательными и уязвимыми. Она призвала поклонников потерпеть, ведь это состояние вскоре пройдет. Также она спросила у поклонников, к чему снятся золотые рыбки.
После этого вопроса подписчики сразу стали подозревать Шумакову в беременности, поскольку этот сон снится именно к пополнению в семье. Представительницы прекрасного пола стали сразу поздравлять актрису с интересным положением. Некоторые поклонники вспомнили, что подобные сны снятся еще к исполнению заветных желаний.
29-летняя Шумакова считается секс-символом современного кинематографа. Актриса поддерживает свой статус, и время от времени делится в социальных сетях пикантными снимками. Недавно в ее блоге была опубликована фотография, на которой Шумакова полностью одета, но все равно выглядит очень сексуально.
В комментарии к посту Шумакова написала, что просто обожает полную Луну. В это время люди становятся сумасшедшими, трогательными и уязвимыми. Она призвала поклонников потерпеть, ведь это состояние вскоре пройдет. Также она спросила у поклонников, к чему снятся золотые рыбки.
После этого вопроса подписчики сразу стали подозревать Шумакову в беременности, поскольку этот сон снится именно к пополнению в семье. Представительницы прекрасного пола стали сразу поздравлять актрису с интересным положением. Некоторые поклонники вспомнили, что подобные сны снятся еще к исполнению заветных желаний.
Автор: Валерия Орлова