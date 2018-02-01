Поклонники раскритиковали Глюкозу за дырявый свитер
Поп-певица Глюкоза получила волну критики за необычный свитер с дырками, который она одела, посещая Мексику. Артистка сейчас делится своими эмоциями и фотографиями в Instagram.
В Мексике Глюкоза зашла в музей, который сделали из дома, где жила художница Фрида Кало. В комментарии к фото она с большим восхищением отнеслась к творчеству мексиканской художницы. Она отметила большую волю Кало, у нее была тяжелая судьба с неудачной любовью и бездетностью, но, по словам певицы, она никогда не теряла надежду и жила мечтами.
Подписчики Глюкозы стали больше комментировать не ее культурную программу в далекой стране, а наряд, в котором певица посещала дом художницы. Гневные замечания коснулись свитера звезды, который имеет стиль состарившейся вещи с дырками и порезами. Многие отметили, что много такого «старья» у них валяется по разным кладовкам и чердакам.
В Мексике Глюкоза зашла в музей, который сделали из дома, где жила художница Фрида Кало. В комментарии к фото она с большим восхищением отнеслась к творчеству мексиканской художницы. Она отметила большую волю Кало, у нее была тяжелая судьба с неудачной любовью и бездетностью, но, по словам певицы, она никогда не теряла надежду и жила мечтами.
Подписчики Глюкозы стали больше комментировать не ее культурную программу в далекой стране, а наряд, в котором певица посещала дом художницы. Гневные замечания коснулись свитера звезды, который имеет стиль состарившейся вещи с дырками и порезами. Многие отметили, что много такого «старья» у них валяется по разным кладовкам и чердакам.
Автор: Северов Андрей