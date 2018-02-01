Toshiba представила новое поколение ноутбуков Portege под управлением Windows 10 Pro
Компания Toshiba представила свой новый компьютер Portege, а именно модели X20W и X30. Они находятся под управлением Windows 10 Pro.
Ноутбуки располагают процессорами Intel Core 8 поколения при поддержке технологии vPro. Стоит сказать, что она предназначается в первую очередь для бизнеса благодаря своему уровню безопасности.
Портативный Portege X20W – ноутбук-трансформер с 12,5-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением. Крышку можно вращать на 360 градусов. Толщина корпуса составляет всего 15,4 миллиметра.
Что касается модели Portege X30, то это классический ноутбук с 13,3-дюймовым экраном. Другие детали новинок, к сожалению, пока что скрываются. О цене также нет информации.
Ноутбуки располагают процессорами Intel Core 8 поколения при поддержке технологии vPro. Стоит сказать, что она предназначается в первую очередь для бизнеса благодаря своему уровню безопасности.
Портативный Portege X20W – ноутбук-трансформер с 12,5-дюймовым дисплеем с сенсорным управлением. Крышку можно вращать на 360 градусов. Толщина корпуса составляет всего 15,4 миллиметра.
Что касается модели Portege X30, то это классический ноутбук с 13,3-дюймовым экраном. Другие детали новинок, к сожалению, пока что скрываются. О цене также нет информации.
Автор: Вера Антонова