В Сети появилось видео полета НЛО во время "кровавой Луны"
В интернет-просторах обнародованы видео-кадры полета НЛО на фоне "кровавой луны". Событие произошло во время трансляции одного из американских телеканалов.
Неопознанный летающий объект пролетел вблизи спутника Земли на огромной скорости, периодически мерцая вдали. Космический аппарат преодолел расстояние от полюса вдоль поверхности Луны, после чего стремительно удалился. Увидеть летающую тарелку успели жители США и Австралии.
Пока что ученые никак не комментируют произошедшее. Но на интернет-просторах уже объявились уфологи, которые считают это событие очередным доказательством существования жизни за пределами планеты.
Неопознанный летающий объект пролетел вблизи спутника Земли на огромной скорости, периодически мерцая вдали. Космический аппарат преодолел расстояние от полюса вдоль поверхности Луны, после чего стремительно удалился. Увидеть летающую тарелку успели жители США и Австралии.
Пока что ученые никак не комментируют произошедшее. Но на интернет-просторах уже объявились уфологи, которые считают это событие очередным доказательством существования жизни за пределами планеты.
Автор: Никифорова Екатерина