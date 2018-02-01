Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018
exclusive / В мире

В Сети появилось видео полета НЛО во время "кровавой Луны"
В интернет-просторах обнародованы видео-кадры полета НЛО на фоне "кровавой луны". Событие произошло во время трансляции одного из американских телеканалов.

В Сети появилось видео полета НЛО во время "кровавой Луны"


Неопознанный летающий объект пролетел вблизи спутника Земли на огромной скорости, периодически мерцая вдали. Космический аппарат преодолел расстояние от полюса вдоль поверхности Луны, после чего стремительно удалился. Увидеть летающую тарелку успели жители США и Австралии.



Пока что ученые никак не комментируют произошедшее. Но на интернет-просторах уже объявились уфологи, которые считают это событие очередным доказательством существования жизни за пределами планеты.

Автор: Никифорова Екатерина
Сегодня, 11:59
Читайте также
В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным
Эксперты: На Мосбирже рубль растет к евро
В Конгрессе США назвали «кремлевский доклад»
В Новосибирске пьяные от ягод птицы падают с
Резервный фонд России официально прекратил
В России на четверть сократилось количество
Центризбирком завершил приём подписей в поддержку
В Новой Москве в 2018 году откроется 6 новых
Новый владелец УВЗЛ поможет компании рассчитаться
Болельщики запросили почти 5 млн билетов на матчи
Владимир Путин принес извинения российским
В Австралии кенгуру в прыжке через дорогу сбил
Добавление комментария
Последние новости
01.02, 14:28 Новый кроссовер Kia Sorento Prime вышел в продажу в
01.02, 14:19 В РФ увеличили ежемесячные выплаты льготным категориям
01.02, 14:10 Дочку Марины Девятовой спасли таиландские врачи
01.02, 14:01 Google научился предсказывать вероятность задержки
01.02, 13:52 В небе над Малайзией появился гигантский НЛО
01.02, 13:49 Игорь Николаев в Instagram трогательно поздравил Льва
01.02, 13:44 Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода
01.02, 13:36 Смартфон Ulefone T2 Pro первым получит чипсет MediaTek
01.02, 13:28 Гильермо Дель Торо показал на видео процесс создания
01.02, 13:20 В Сети пользователи опубликовали снимки "кровавой Луны"
01.02, 13:12 Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу
01.02, 13:04 Алена Шишкова восхитила поклонников снимком с дочкой
01.02, 12:56 В Екатеринбурге воспитательница целый год издевалась над
01.02, 12:56 Ученые: Голубая Луна представляет собой второе
01.02, 12:48 Эксперты: iOS 12 могут выпустить в 2018 году перед
01.02, 12:46 В Омске грузовик протаранил маршрутку с пассажирами
01.02, 12:40 Поклонники раскритиковали Глюкозу за дырявый свитер
01.02, 12:34 Ученые: Земля может быть обитаемой даже под метеоритным
01.02, 12:27 В Британии начался прием заявок на кроссовер Lexus RX
01.02, 12:20 Актриса Мария Шумакова в красном наряде намекнула на