Эксперты: iOS 12 могут выпустить в 2018 году перед премьерой следующего iPhone
Новую версию ОС iOS 12 могут представить в ходе выставки WWDC, мероприятие запланировали на июль 2018. Операционная система получит высококачественную адаптивность, это позволит смартфонам iPhone, выпускаемым корпорацией Apple, экономить ещё больше энергии.
По мнению экспертов, появление новинки ожидается перед официальной премьерой очередного смартфона линейки iPhone, в скором времени гаджет будет выпущен на рынок корпорацией Apple. Согласно информации, представленной во всемирной сети инсайдерами американской корпорации, на данный момент активно формируется основа операционной системы. При этом группа инженеров-разработчиков предполагает исключить возможные баги и другие проблемы.
Новейшая версия ОС получит возможность эффективной адаптивности к мобильным устройствам. Согласно информации инсайдеров, перспективные смартфоны линейки iPhone, в которые установят iOS 12, смогут работать в активном режиме на протяжении 36 часов, в зависимости от рабочей нагрузки.
По мнению экспертов, появление новинки ожидается перед официальной премьерой очередного смартфона линейки iPhone, в скором времени гаджет будет выпущен на рынок корпорацией Apple. Согласно информации, представленной во всемирной сети инсайдерами американской корпорации, на данный момент активно формируется основа операционной системы. При этом группа инженеров-разработчиков предполагает исключить возможные баги и другие проблемы.
Новейшая версия ОС получит возможность эффективной адаптивности к мобильным устройствам. Согласно информации инсайдеров, перспективные смартфоны линейки iPhone, в которые установят iOS 12, смогут работать в активном режиме на протяжении 36 часов, в зависимости от рабочей нагрузки.
Автор: Семен Зайцев