Ученые: Мед и авокадо помогут усилить либидо
В преддверии дня всех влюбленных специалисты в области изучения влияния продуктов, в содержание которых входят витамины и микроэлементы выступающие афродизиаком, дали перечень фруктов и специй, позволяющих поднять либидо. Так мед, к примеру, насыщен витамином В, что повышает уровень тестостерона в крови, бором, метаболизирующим такой женский гормон как эстроген, что в свою очередь повышает женское влечение.
Такие специи и пряности, как корица и имбирь, по мнению ученых, усиливают ощущения в эрогенных зонах. А базилик и авокадо считаются наиболее сильными продуктами-афродизиаками, так как усиливают желание увеличивая сердцебиение. Авокадо при этом еще оказывает эффект омоложения, что будет дополнительным плюсом.
Самыми вкусными афродизиаками выступят клубника и шоколад, вызволяющими всеми известные эндорфины. Среди морепродуктов эксперты отмечают именно устрицы за их высокое содержание цинка, что способствует высокой вырабатываемости спермы.
Помимо продуктов, афродизиаки так же содержатся в эфирных-маслах ванили, апельсина, жасмина, лаванды и многих других.
Такие специи и пряности, как корица и имбирь, по мнению ученых, усиливают ощущения в эрогенных зонах. А базилик и авокадо считаются наиболее сильными продуктами-афродизиаками, так как усиливают желание увеличивая сердцебиение. Авокадо при этом еще оказывает эффект омоложения, что будет дополнительным плюсом.
Самыми вкусными афродизиаками выступят клубника и шоколад, вызволяющими всеми известные эндорфины. Среди морепродуктов эксперты отмечают именно устрицы за их высокое содержание цинка, что способствует высокой вырабатываемости спермы.
Помимо продуктов, афродизиаки так же содержатся в эфирных-маслах ванили, апельсина, жасмина, лаванды и многих других.
Автор: Богданова Ярослава