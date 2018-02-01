Ученые: Голубая Луна представляет собой второе полнолуние и происходит с периодичностью один раз в 2,7 года
Появление голубой суперлуны по-прежнему окутано тайной, но люди, которые ищут земной спутник подобного цвета, могут быть разочарованы. По словам ученых, это явление представляет собой второе полнолуние.
По словам ученых, космическое явление происходит с периодичностью один раз в 2,7 года. Специалисты предлагают представить себе так называемый астрономический сезон. От равноденствия и солнцестояния люди могут наблюдать четыре полнолуния, чтобы каким-то образом выделить «голубые Луны».
Вчера, 31 января, земляне стали свидетелями сразу трёх космических явлений. Речь идет о лунном затмении, полнолунии и «голубой Луне». Врачи рекомендовали людям в этот день не садиться за руль автомобиля, не конфликтовать с близкими и не гулять на улице. Известно, что Спутник приблизился к Земле на рекордные 358,9 километров. В последний ряд череда подобных явлений наблюдалась 150 лет тому назад. Следующий раз суперлуние произойдет через 10 лет.
По словам ученых, космическое явление происходит с периодичностью один раз в 2,7 года. Специалисты предлагают представить себе так называемый астрономический сезон. От равноденствия и солнцестояния люди могут наблюдать четыре полнолуния, чтобы каким-то образом выделить «голубые Луны».
Вчера, 31 января, земляне стали свидетелями сразу трёх космических явлений. Речь идет о лунном затмении, полнолунии и «голубой Луне». Врачи рекомендовали людям в этот день не садиться за руль автомобиля, не конфликтовать с близкими и не гулять на улице. Известно, что Спутник приблизился к Земле на рекордные 358,9 километров. В последний ряд череда подобных явлений наблюдалась 150 лет тому назад. Следующий раз суперлуние произойдет через 10 лет.
Автор: Валерия Орлова