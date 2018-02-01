Алена Шишкова восхитила поклонников снимком с дочкой
Алена Шишкова редко видится с дочерью, но их совместные фото вызывают фурор в Сети. Недавний снимок модели с Алисой понравился фолловерам.
На фото малышка позирует вместе с мамой, при этом многие фанаты и не верят, что стройная Шишкова когда-то вообще рожала. «Характер сразу виден. Папина дочка!», «Вау, супер фото, девочки-милашки», «Мамочкина радость», «Доча-огонь!», - пишут фолловеры в Instagram.
Стоит сказать, что Алена Шишкова и рэпер Тимати не долго состояли в отношениях. Вскоре после рождения малышки, пара распалась, а сейчас воспитанием ребенка в основном занимается мать рэпера Симона Юнусова, при этом бабушка очень счастлива, а Алена продолжает много работать и путешествовать по миру, пока дочь в надежных руках.
На фото малышка позирует вместе с мамой, при этом многие фанаты и не верят, что стройная Шишкова когда-то вообще рожала. «Характер сразу виден. Папина дочка!», «Вау, супер фото, девочки-милашки», «Мамочкина радость», «Доча-огонь!», - пишут фолловеры в Instagram.
Стоит сказать, что Алена Шишкова и рэпер Тимати не долго состояли в отношениях. Вскоре после рождения малышки, пара распалась, а сейчас воспитанием ребенка в основном занимается мать рэпера Симона Юнусова, при этом бабушка очень счастлива, а Алена продолжает много работать и путешествовать по миру, пока дочь в надежных руках.
Автор: Вера Антонова