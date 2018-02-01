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Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода Армена Джигарханяна
Известный художник Никас Сафронов считает, что Элина Мазур, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской, является виновной в распаде брака своей подзащитной и режиссера Армена Джигарханяна. Об этом он рассказал в рамках программы «На самом деле».

Никас Сафронов считает Эвелину Мазур виновницей развода Армена Джигарханяна


Мазур и Цымбалюк-Романовская начали общаться после 12 октября прошлого года. Она помогла пианистке, когда якобы было совершено похищение Армена Борисовича из театра. Тогда жена знаменитого артиста обратилась в полицию и объяснила, что члены армянской преступной группировки потребовали у нее отдать квартиру, купленную до заключения официального брака.

Сафронов уверен, что Цымбалюк-Романовская наняла Мазур, чтобы «расправиться с Джигарханяном». По словам художника, их действия, совершенные в театре, можно легко называть убийством.

Что касается самой Мазур, её совершенно не беспокоит эта история. По ее словам, произошедшее никак не повлияет на ее дальнейшую карьеру. Мазур отметила, что прекрасно отдавала себе отчет, что у пианистки нет никакого шанса выйти чистой из воды. Никас Сафронов считает бывшую представительницу обманщицей. Войдя в студию шоу, он стал защитить брак пианистки и режиссера. На детекторе лжи было показано, что Цимбалюк-Романовская никогда не желала смерти супругу.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:44
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