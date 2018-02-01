В Сети пользователи опубликовали снимки "кровавой Луны"
31 января жителям Земли посчастливилось наблюдать необычное явление, именуемое «кровавая» Луна. В соцсетях стали появляться десятки соответствующих фото.
Эксперты чаще называют данное явление суперлунием. Оно случается, когда полнолуние совпадает с перигеем (сближение Луны и Земли). Сотрудники столичного планетария говорят, что такое они наблюдают каждый год, но прямо самое максимальное сближение случается довольно редко.
Так, суперлуние, которое состоялось 31 января, уже второе для текущего года. Первое было зафиксировано 2 января. В ближайшем будущем ожидается еще несколько подобных явлений.
Эксперты чаще называют данное явление суперлунием. Оно случается, когда полнолуние совпадает с перигеем (сближение Луны и Земли). Сотрудники столичного планетария говорят, что такое они наблюдают каждый год, но прямо самое максимальное сближение случается довольно редко.
Так, суперлуние, которое состоялось 31 января, уже второе для текущего года. Первое было зафиксировано 2 января. В ближайшем будущем ожидается еще несколько подобных явлений.
Автор: Вера Антонова