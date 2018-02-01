Компания Land Rover выпустит защищенный смартфон Explore с герметичным корпусом
Land Rover создаст смартфон модели Explore, гаджет выполнят в защищённом варианте, девайс можно будет использовать во всех случаях жизни. Речь идёт о так называемом «внедорожном» мобильном устройстве, оно получит герметичный корпус.
Компания Land Rover намерена выпустить собственную марку специального девайса, имеющего прямой выход во всемирную сеть. Новинке не страшны погружения в воду, падения, экстремальные температуры и их быстрое изменение. Особо отмечена невозможность воздействия на смартфон агрессивных сред. Согласно проекту, основная идея состоит в том, чтобы владельцы устройства могли использовать Explore в местах, куда способен добраться автомобиль Land Rover Discovery, гаджет рассчитан для эксплуатацию в самых суровых условиях. Теххарактеристики новинки не раскрываются. Отмечено, что пользователь сможет взаимодействовать со смартфоном в перчатках.
Гаджет работает на ОС Android. Для него станут доступны модули, значительно расширяющие функциональность устройства. Блок Adventure Pack сможет обеспечить аппарат GPS-антенной, предусмотрен мощный дополнительный аккумулятор.
Компания Land Rover намерена выпустить собственную марку специального девайса, имеющего прямой выход во всемирную сеть. Новинке не страшны погружения в воду, падения, экстремальные температуры и их быстрое изменение. Особо отмечена невозможность воздействия на смартфон агрессивных сред. Согласно проекту, основная идея состоит в том, чтобы владельцы устройства могли использовать Explore в местах, куда способен добраться автомобиль Land Rover Discovery, гаджет рассчитан для эксплуатацию в самых суровых условиях. Теххарактеристики новинки не раскрываются. Отмечено, что пользователь сможет взаимодействовать со смартфоном в перчатках.
Гаджет работает на ОС Android. Для него станут доступны модули, значительно расширяющие функциональность устройства. Блок Adventure Pack сможет обеспечить аппарат GPS-антенной, предусмотрен мощный дополнительный аккумулятор.
Автор: Семен Зайцев