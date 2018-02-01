Смартфон Ulefone T2 Pro первым получит чипсет MediaTek Helio P70
Представители китайской компании Ulefone объявили о том, что в рамках выставки MWC 2018 будет представлен смартфон T2 Pro. Ожидается, что мобильный аппарат обзаведется топовым процессором MediaTek Helio P70.
Последний представляет собой чипсет на 12 нм с ядрами Cortex-A73, AI-функциональностью и активной поддержкой Google TensorFlow. Что касается смартфона, то он должен получить безрамочный дизайн, который подобен флагманскому iPhone X. На снимке, который предоставлен инсайдерами, эксперты не увидели сканера отпечатка пальцев. Возможно, опция идентификации пользователей встроена под дисплей, как это сделано в Vivo X20 Plus. Стоимость девайса будет известно ближе к старту продаж.
Выставка MWC 2018 начнется 26 февраля. В рамках нее будет представлено множество технологических новинок.
Последний представляет собой чипсет на 12 нм с ядрами Cortex-A73, AI-функциональностью и активной поддержкой Google TensorFlow. Что касается смартфона, то он должен получить безрамочный дизайн, который подобен флагманскому iPhone X. На снимке, который предоставлен инсайдерами, эксперты не увидели сканера отпечатка пальцев. Возможно, опция идентификации пользователей встроена под дисплей, как это сделано в Vivo X20 Plus. Стоимость девайса будет известно ближе к старту продаж.
Выставка MWC 2018 начнется 26 февраля. В рамках нее будет представлено множество технологических новинок.
Автор: Валерия Орлова