Участница "Дом-2" Светлана Силаева испытывает упадок сил на Сейшелах
Светлана Силаева, которая участвует в шоу «Дом-2», находится в подавленном настроении и не строит пока планов найти пару. На нее морально давит атмосфера, сложившаяся на Сейшелах.
Девушке не нравятся постоянные ссоры, в которых многие принимают участие на острове. К тому же ей в данный момент тяжело нормально отдохнуть и выспаться. Сейчас большое количество одиноких мужчин в проекте, которые не могут найти себе занятие, но ни к кому у нее не возникло каких-либо чувств.
Силаеву смущает ее 29-летний возраст, она не ждет ничего от вновь прибывших парней. Она говорит, что многие из них гораздо моложе ее, поэтому найти общий язык будет не просто из-за этого. Больших надежд найти вторую половинку на телепроекте у нее пока нет.
Девушке не нравятся постоянные ссоры, в которых многие принимают участие на острове. К тому же ей в данный момент тяжело нормально отдохнуть и выспаться. Сейчас большое количество одиноких мужчин в проекте, которые не могут найти себе занятие, но ни к кому у нее не возникло каких-либо чувств.
Силаеву смущает ее 29-летний возраст, она не ждет ничего от вновь прибывших парней. Она говорит, что многие из них гораздо моложе ее, поэтому найти общий язык будет не просто из-за этого. Больших надежд найти вторую половинку на телепроекте у нее пока нет.
Автор: Северов Андрей