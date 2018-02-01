Ученые: Диета одного из партнеров помогает похудеть и другому даже без усилий
В Университете Коннектикута ученым удалось выяснить, что когда один из партнеров придерживается диеты для снижения веса, второй не напрягаясь тоже его сбросит. Для участия в отслеживании результатов исследования, было приглашено 130 пар.
Участники пробыли под наблюдением ученых пол года. В итоге эксперимента выяснилось, что когда кто-то из пары усердно борется с лишними килограммами, второй худеет вместе с ним не прилагая усилий.
Профессор Эми Горин, которая и вела этот эксперимент, прокомментировала: «Когда один человек меняет свое поведение, люди вокруг него меняются».
Результаты так же показали взаимосвязь того, как быстро снижается вес у обоих партнеров. Ученые считают, что результаты исследования в будущем могут быть учтены для более персональных программ борьбы с лишними килограммами.
Участники пробыли под наблюдением ученых пол года. В итоге эксперимента выяснилось, что когда кто-то из пары усердно борется с лишними килограммами, второй худеет вместе с ним не прилагая усилий.
Профессор Эми Горин, которая и вела этот эксперимент, прокомментировала: «Когда один человек меняет свое поведение, люди вокруг него меняются».
Результаты так же показали взаимосвязь того, как быстро снижается вес у обоих партнеров. Ученые считают, что результаты исследования в будущем могут быть учтены для более персональных программ борьбы с лишними килограммами.
Автор: Богданова Ярослава