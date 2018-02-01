В Омске грузовик протаранил маршрутку с пассажирами
В Омске грузовик протаранил маршрутку. Инцидент зафиксирован 1 февраля около 11 часов утра. Информацию об этом подтвердили в региональном ГИБДД.
Предварительно было установлено, что 20-летний парень, находившийся за рулем ЗИЛа, двигался в сторону Забайкальской с Доковской. На перекрестке с проспектом мира авто протаранило маршрутку под управлением 47-летнего водителя. В итоге помощь медиков понадобилась троим.
Сейчас причины ДТП в Омске выясняют правоохранители. Проводится проверка. По предварительной оценке, оба водителя были трезвы.
Предварительно было установлено, что 20-летний парень, находившийся за рулем ЗИЛа, двигался в сторону Забайкальской с Доковской. На перекрестке с проспектом мира авто протаранило маршрутку под управлением 47-летнего водителя. В итоге помощь медиков понадобилась троим.
Сейчас причины ДТП в Омске выясняют правоохранители. Проводится проверка. По предварительной оценке, оба водителя были трезвы.
Автор: Вера Антонова