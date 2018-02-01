Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок
Внедорожный седан LADA Vesta Cross готовится к выходу на рынок. Согласно официальным данным, у версии уже появилось обновлённое ОТТС.
Вседорожная версия седана Lada Vesta была представлена в 2016 году в рамках автосалона в Москве. Тогда показанный автомобиль получит статус концепта, однако уже давно ходят слухи, что инженеры «АвтоВАЗа» ведут работу над серийным вариантом транспортного средства.
1 февраля сотрудники автопредприятия обратились в Росстандарт, чтобы зарегистрировать обновленное ОТТС на седан Lada Vesta. В документе прописаны немного другие размеры автомобиля.
Вседорожный седан в длину составит 4424 мм, высота четырёхдверки – 1526 мм. По словам экспертов, производитель лишил LADA Vesta Cross дополнительного багажника на крыше. Что касается колесной базы, то она осталась такой же – 2635 мм.
Моторная гамма осталась без изменений. Семейство LADA Vesta будет предлагаться с бензиновым силовым агрегатом на 1,6 литра, способным генерировать 106 л.с., с 1,8-литровым движком мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссии можно выбрать АКПП или же МКПП. Привод для всех моделей предлагается только передний.
Вседорожная версия седана Lada Vesta была представлена в 2016 году в рамках автосалона в Москве. Тогда показанный автомобиль получит статус концепта, однако уже давно ходят слухи, что инженеры «АвтоВАЗа» ведут работу над серийным вариантом транспортного средства.
1 февраля сотрудники автопредприятия обратились в Росстандарт, чтобы зарегистрировать обновленное ОТТС на седан Lada Vesta. В документе прописаны немного другие размеры автомобиля.
Вседорожный седан в длину составит 4424 мм, высота четырёхдверки – 1526 мм. По словам экспертов, производитель лишил LADA Vesta Cross дополнительного багажника на крыше. Что касается колесной базы, то она осталась такой же – 2635 мм.
Моторная гамма осталась без изменений. Семейство LADA Vesta будет предлагаться с бензиновым силовым агрегатом на 1,6 литра, способным генерировать 106 л.с., с 1,8-литровым движком мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссии можно выбрать АКПП или же МКПП. Привод для всех моделей предлагается только передний.
Автор: Валерия Орлова