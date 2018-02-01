В Екатеринбурге воспитательница целый год издевалась над детьми
В Екатеринбурге воспитательница одного из детских садов на протяжении целого года издевалась над детьми. Она приучала их к собачьим командам «сидеть и «к ноге». По мнению психологов, дети вряд ли могли придумать такое.
Скандал начался после того, как родителя обратились в прокуратуру. Поводом для написания заявления стало странное поведение детей. Поначалу воспитанники боялись говорить, но впоследствии рассказали родителям, что происходит в детском саду.
Сначала один из мальчиков твердил, что воспитатель била его ложкой по зубам и губам, а когда у ребенка открывалась челюсть, насильно засовывала туда еду. В том случае, если у малыша начиналась рвота, женщина заставляла съедать все, что оказалось на столе.
Во время тихого часа дети не могли выйти в туалет, а если ребенок сходил по нужде в постели, то тыкала лицом в лужу. Одна из мам рассказала, что ее сына били ложкой по пальцам на ногах, коленям и даже половым органам, в результате чего появились синяки.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Воспитательницу временно отстранили от работы с детьми, но не уволили.
Скандал начался после того, как родителя обратились в прокуратуру. Поводом для написания заявления стало странное поведение детей. Поначалу воспитанники боялись говорить, но впоследствии рассказали родителям, что происходит в детском саду.
Сначала один из мальчиков твердил, что воспитатель била его ложкой по зубам и губам, а когда у ребенка открывалась челюсть, насильно засовывала туда еду. В том случае, если у малыша начиналась рвота, женщина заставляла съедать все, что оказалось на столе.
Во время тихого часа дети не могли выйти в туалет, а если ребенок сходил по нужде в постели, то тыкала лицом в лужу. Одна из мам рассказала, что ее сына били ложкой по пальцам на ногах, коленям и даже половым органам, в результате чего появились синяки.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Воспитательницу временно отстранили от работы с детьми, но не уволили.
Автор: Валерия Орлова