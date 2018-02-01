Google научился предсказывать вероятность задержки авиарейсов с помощью искусственного интеллекта
Сервис Google, ответственный за авиабилеты, научился предсказывать время задержки авиарейсов. Этого удалось добиться благодаря внедрению искусственного интеллекта в систему. Об этом пишут западные профильные медиа.
Специально разработанный алгоритм может рассчитать время задержки рейса, учитывая прошлые отклонения от расписания. Если вероятность опоздания будет больше 80%, тогда всех пассажиров оповестят об этом.
В Google говорят, что в аэропорты нужно прибывать вовремя, несмотря на полученные уведомления. Новый алгоритм также имеет способность оповещать пассажиров о дополнительных тратах и платах, которая может в том или ином случае взиматься. Пока что эту функцию тестируют только клиенты American, Delta и United Airlines, но в будущем, если все пойдет хорошо, ее начнут использовать другие перевозчики.
Специально разработанный алгоритм может рассчитать время задержки рейса, учитывая прошлые отклонения от расписания. Если вероятность опоздания будет больше 80%, тогда всех пассажиров оповестят об этом.
В Google говорят, что в аэропорты нужно прибывать вовремя, несмотря на полученные уведомления. Новый алгоритм также имеет способность оповещать пассажиров о дополнительных тратах и платах, которая может в том или ином случае взиматься. Пока что эту функцию тестируют только клиенты American, Delta и United Airlines, но в будущем, если все пойдет хорошо, ее начнут использовать другие перевозчики.
Автор: Вера Антонова