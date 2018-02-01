В небе над Малайзией появился гигантский НЛО дискообразной формы
Над Малайзией заметили гигантский НЛО, объект имел дискообразную форму. Летающая тарелка, по мнению очевидцев, могла быть космическим кораблем представителей внеземной цивилизации.
Уфологи прокомментировали видеосюжет с НЛО, размещенный на сервисе YouTube. Корабль инопланетян на протяжении некоторого времени парил в небе в воздушном пространстве Малайзии. Согласно информации, представленной в Сети, космический корабль посетил Землю с определённой миссией. Специалисты отмечают, что удалось создать подборку кадров гигантского аппарата, замеченного в зависшем состоянии в небе. Уфологи утверждают, что корабль имеет внеземное происхождение, он имеет конструкцию в виде тарелки. По мнению специалистов, нечто подобное несколько дней видели в воздушном пространстве Японии.
Правительство страны не комментирует данную информацию. Фотоснимки объекта сделаны при помощи аппарата SOHO, кружившего вокруг НЛО. Соответствующий проект по слежению за летательными аппаратами был запущен NASA ещё в 1995 году.
Уфологи прокомментировали видеосюжет с НЛО, размещенный на сервисе YouTube. Корабль инопланетян на протяжении некоторого времени парил в небе в воздушном пространстве Малайзии. Согласно информации, представленной в Сети, космический корабль посетил Землю с определённой миссией. Специалисты отмечают, что удалось создать подборку кадров гигантского аппарата, замеченного в зависшем состоянии в небе. Уфологи утверждают, что корабль имеет внеземное происхождение, он имеет конструкцию в виде тарелки. По мнению специалистов, нечто подобное несколько дней видели в воздушном пространстве Японии.
Правительство страны не комментирует данную информацию. Фотоснимки объекта сделаны при помощи аппарата SOHO, кружившего вокруг НЛО. Соответствующий проект по слежению за летательными аппаратами был запущен NASA ещё в 1995 году.
Автор: Семен Зайцев