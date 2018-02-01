Гильермо Дель Торо показал на видео процесс создания спецэффектов в картине «Форма воды»
Режиссер Гильермо Дель Торо очень долго и тяжело делал спецэффекты для картины «Форма воды». Ему пришлось вложить свои деньги для их реализации.
Гильермо Дель Торо всегда любил создавать мрачную атмосферу в своих картинах. В своих мрачных фильмах он мог дать волю фантазии, особенно, это касалось различных тварей. Перед съемкой нового фильма он записывает придуманные образы монстров и сюжетные зарисовки в свой блокнот. Режиссер отмечает, что тяжелее всего из всех его картин ему дались спецэффекты в «Форме воды», он все прорабатывал для фильма с 2011 года.
Часть средств, которые пошли на спецэффекты, режиссер финансировал сам. Продюсеры ужаснулись, когда узнали, что такая красивая картина планируется в черно-белом цвете и дали на цветную версию дополнительные средства. На Венецианском фестивале кино зал аплодировал картине стоя.
Гильермо Дель Торо всегда любил создавать мрачную атмосферу в своих картинах. В своих мрачных фильмах он мог дать волю фантазии, особенно, это касалось различных тварей. Перед съемкой нового фильма он записывает придуманные образы монстров и сюжетные зарисовки в свой блокнот. Режиссер отмечает, что тяжелее всего из всех его картин ему дались спецэффекты в «Форме воды», он все прорабатывал для фильма с 2011 года.
Часть средств, которые пошли на спецэффекты, режиссер финансировал сам. Продюсеры ужаснулись, когда узнали, что такая красивая картина планируется в черно-белом цвете и дали на цветную версию дополнительные средства. На Венецианском фестивале кино зал аплодировал картине стоя.
Автор: Северов Андрей